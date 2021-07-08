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Мобильных операторов обязали бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма

08.07.2021 12:33 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Операторы сотовой связи включены в список лиц, осуществляющих финансовые операции. Соответствующий указ №260 подписал Александр Лукашенко 6 июля, а сегодня он официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно указу, мобильные операторы должны будут соблюдать требования законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

Отмечается, что изменения вводятся с целью «обеспечения надлежащего контроля за деятельностью операторов сотовой подвижной электросвязи» и выполнения международных обязательств по предотвращению «отмывания» денег и финансирования терроризма.

Контролировать соблюдение операторами данного закона будет Минсвязи. Основные положения указа вступают в силу через три месяца после опубликования.

 
 
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Операторы сотовой связи включены в список лиц, осуществляющих финансовые операции.
 
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