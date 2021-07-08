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Мобильных операторов обязали бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма
08.07.2021 12:33 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Операторы сотовой связи включены в список лиц, осуществляющих финансовые операции. Соответствующий указ №260 подписал Александр Лукашенко 6 июля, а сегодня он официально
Согласно указу, мобильные операторы должны будут соблюдать требования законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.
Отмечается, что изменения вводятся с целью «обеспечения надлежащего контроля за деятельностью операторов сотовой подвижной электросвязи» и выполнения международных обязательств по предотвращению «отмывания» денег и финансирования терроризма.
Контролировать соблюдение операторами данного закона будет Минсвязи. Основные положения указа вступают в силу через три месяца после опубликования.
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Операторы сотовой связи включены в список лиц, осуществляющих финансовые операции.
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