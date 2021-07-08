А. Лукашенко - военной элите Беларуси: Офицеры - опора безопасности государства

Источник материала: БT

Национальная система безопасности выдержала испытания прошлого года

Белорусская армия способна противодействовать любым современным угрозам. А ее офицеры - опора безопасности государства! Об этом заявил Александр Лукашенко, чествуя сегодня выпускников военных вузов и высшего офицерского состава.Это уже стало традицией. Каждый год в начале июля, сразу после главного праздника страны, Президент встречается с военной элитой. Это знак особого уважения к офицерскому корпусу. В одном зале те, кто на страже мира и порядка по всем "фронтам": военнослужащие, правоохранители, разведчики, пограничники, спасатели. Уже завтра им предстоит решать сложные задачи, обеспечивая безопасность каждый в своей сфере. И все они пример другим: защищать Родину - профессия непростая и дело чести!Повод для сегодняшней встречи торжественный. Но в то же время это возможность обозначить главное в обеспечении национальной безопасности. Тем более, угрозы современного мира постоянно испытывают нас на прочность. Александр Лукашенко сегодня напомнил о сложности текущей ситуации: фактически разрушена структура международной безопасности, обостряется геополитическая напряженность между Востоком и Западом, ведется атака на нашу страну. А значит - каждый человек в погонах должен быть начеку независимо от ведомства, которое он представляет.Александр Лукашенко подчеркивает: у нас одна из самых сильных армий в регионе. Это признано даже и оппонентами. Но главная ценность – это кадры, для которых защита своей страны и родного дома стала смыслом жизни. Жесткая проверка людей в погонах пройдена в минувшем году. Тем самым задана высокая планка. Удержать ее - одна из основных задач.







