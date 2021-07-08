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М. Рыженков в проекте "Скажинемолчи" о санкциях, о личном впечатлении о беглом Латушко и многом другом

08.07.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Александру Герасименю на протяжении 10 лет плодотворно обрабатывали, настраивая  спортсменку против государства. Первый заместитель главы Администрации Президента, председатель Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков в проекте "Скажинемолчи" не только рассказал об этой истории, но и назвал конкретные фамилии, а также факторы, которые повлияли на некоторых других атлетов. Многие спортсмены, которые в свое время выступили против власти, сейчас поменяли свою позицию. А некоторые из оставшихся не могут адекватно оценивать обстановку, так как и вовсе в Беларуси бывают изредка. 

Все выпуски проекта "Скажинемолчи" смотрите здесь


О санкциях в отношении самого себя и страны в целом, о личном впечатлении о беглом Латушко и о многом другом - полная версия интервью с Максимом Рыженковым в проекте "Скажинемолчи" доступна на YouTube-канале "Беларусь 1".


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Александру Герасименю на протяжении 10 лет плодотворно обрабатывали, настраивая  спортсменку против государства. Первый заместитель главы Администрации...
 
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