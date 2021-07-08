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М. Рыженков в проекте "Скажинемолчи" о санкциях, о личном впечатлении о беглом Латушко и многом другом
08.07.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Александру Герасименю на протяжении 10 лет плодотворно обрабатывали, настраивая спортсменку против государства. Первый заместитель главы Администрации Президента, председатель Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков в проекте "Скажинемолчи" не только рассказал об этой истории, но и назвал конкретные фамилии, а также факторы, которые повлияли на некоторых других атлетов. Многие спортсмены, которые в свое время выступили против власти, сейчас поменяли свою позицию. А некоторые из оставшихся не могут адекватно оценивать обстановку, так как и вовсе в Беларуси бывают изредка.
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