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Александру Герасименю на протяжении 10 лет плодотворно обрабатывали, настраивая спортсменку против государства. Первый заместитель главы Администрации Президента, председатель Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков в проекте "Скажинемолчи" не только рассказал об этой истории, но и назвал конкретные фамилии, а также факторы, которые повлияли на некоторых других атлетов. Многие спортсмены, которые в свое время выступили против власти, сейчас поменяли свою позицию. А некоторые из оставшихся не могут адекватно оценивать обстановку, так как и вовсе в Беларуси бывают изредка.





О санкциях в отношении самого себя и страны в целом, о личном впечатлении о беглом Латушко и о многом другом - полная версия интервью с Максимом Рыженковым в проекте "Скажинемолчи" доступна на YouTube -канале "Беларусь 1".









