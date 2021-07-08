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Переход на электромобили опустошит мировые запасы меди и кобальта
08.07.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Переход на электромобили опустошит мировые запасы некоторых металлов. Выпуск 2 млрд электрокаров потребует в 2 с лишим раза увеличить мировое производство меди и в 3 с половиной кобальта. Такой прогноз дают британские ученые. По их словам, также производство ветрогенераторов и солнечных батарей, которые должны производить зеленое электричество для электрокаров, потребляет огромное количество сырья, что также может повлиять на мировые рынки и спрос на металлы.
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Переход на электромобили опустошит мировые запасы некоторых металлов. Выпуск 2 млрд электрокаров потребует в 2 с лишим раза увеличить мировое производство меди и в...
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