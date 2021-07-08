Замначальника Генштаба: все руководители на местах и граждане осознают важность территориальной обороны

Источник материала: БелТА

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все руководители на местах и граждане осознают важность территориальной обороны. Об этом заявил сегодня журналистам начальник управления территориальной обороны - замначальника Генерального штаба Вооруженных Сил Андрей Матиевич в кулуарах церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам генерала, занимаясь развитием территориальной обороны, главное внимание необходимо уделять практической подготовке войск. Андрей Матиевич отметил, что на днях началась комплексная проверка органов управления территориальной обороны Гродненской области. В июне прошло командно-штабное учение с силами территориальной обороны Брестской области.

"Только практика дает ту пищу для размышлений, на которой в дальнейшем можно совершенствовать нашу систему территориальной обороны, - заявил замначальника Генштаба. - Эффект, конечно, заметен. Сейчас все руководители на местах понимают, что это направление важное и его необходимо развивать. И все к этому относятся очень ответственно".

Важность территориальной обороны осознают и сами военнообязанные, добавил Андрей Матиевич. Граждане защищают прежде всего свой дом, а в родном регионе они ориентируются лучше профессиональных военнослужащих. "Не было ни одного случая, чтобы кто-то сказал: "Я это делать не хочу и не буду". Они четко понимают, что это очень нужное и важное направление", - сказал начальник управления территориальной обороны.-0-

Офицер Генштаба: обстановка вокруг Беларуси накаляется искусственно