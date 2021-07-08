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Замначальника Генштаба: все руководители на местах и граждане осознают важность территориальной обороны
08.07.2021 13:07 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все руководители на местах и граждане осознают важность территориальной обороны. Об этом заявил сегодня журналистам начальник управления территориальной обороны - замначальника Генерального штаба Вооруженных Сил Андрей Матиевич в кулуарах
По словам генерала, занимаясь развитием территориальной обороны, главное внимание необходимо уделять практической подготовке войск. Андрей Матиевич отметил, что на днях началась комплексная проверка органов управления территориальной обороны Гродненской области. В июне прошло командно-штабное учение с силами территориальной обороны Брестской области.
"Только практика дает ту пищу для размышлений, на которой в дальнейшем можно совершенствовать нашу систему территориальной обороны, - заявил замначальника Генштаба. - Эффект, конечно, заметен. Сейчас все руководители на местах понимают, что это направление важное и его необходимо развивать. И все к этому относятся очень ответственно".
Важность территориальной обороны осознают и сами военнообязанные, добавил Андрей Матиевич. Граждане защищают прежде всего свой дом, а в родном регионе они ориентируются лучше профессиональных военнослужащих. "Не было ни одного случая, чтобы кто-то сказал: "Я это делать не хочу и не буду". Они четко понимают, что это очень нужное и важное направление", - сказал начальник управления территориальной обороны.-0-
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Замначальника Генштаба: все руководители на местах и граждане осознают важность территориальной обороны
"Только практика дает ту пищу для размышлений, на которой в дальнейшем можно совершенствовать нашу систему территориальной обороны, - заявил замначальника...
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