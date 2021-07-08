Турчин: в условиях территориальной обороны надо создавать комфортную среду для солдат

Источник материала: БелТА

8 июля, Борисов /Корр. БЕЛТА/. В условиях территориальной обороны необходимо создавать комфортную среду для работы солдат. Таким мнением сегодня с журналистами поделился председатель Миноблисполкома Александр Турчин во время учений по территориальной обороне в Борисовском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

Сбор проходит под руководством председателя Миноблисполкома Александра Турчина. В учениях принимают участие председатели райисполкомов, представители военных комиссариатов Минской области.

По словам губернатора, освежать в памяти алгоритм действий по развертыванию войск территориальной обороны необходимо ежегодно. "В прошлом году Клецкий район подняли по тревоге. Ситуация показала, что в организации работы по региональной обороне есть недостатки. Так часто происходит: когда реализуешь что-то на практике, практически всегда возникают нюансы. Из-за таких мелочей может быть разрушена вся система, поэтому подобные ситуации надо прорабатывать, обращать внимание на ошибки и проблемы, чтобы исправлять их и не допускать повторения, - сказал Александр Турчин. - В частности, стараемся улучшать техническую базу войск, создавать комфортные условия для жизни и работы солдат, чтобы в отрыве от привычных удобств люди не испытывали дискомфорта, а спали в удобных кроватях, могли поесть горячей свежей пищи и имели возможность сделать другие элементарные бытовые вещи".

На территориальном сборе его участники проходят обучение на практических и теоретических занятиях. Задачами учений стало совершенствование профессионально-должностной подготовки руководящего состава органов управления территориальной обороны, а также проведение, поддержание и восстановление необходимых практических навыков в действиях с оружием и в стрельбе.

В следующем году территориальные учения пройдут в Минском районе.-0-