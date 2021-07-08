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М. Кононович стал свидетелем нападения на белорусов в Киеве
08.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Аморальное нападение на белорусов в Киеве произошло вчера у здания белорусского посольства. По традиции 7 числа наши соотечественники под государственными флагами вышли в знак поддержки суверенной Беларуси. Но мирных активистов атаковала группа радикалов с газовыми баллончиками. Ситуацию прокомментировал руководитель белорусской общины "Сябры Волыни". Михаил Кононович стал свидетелем ужасающих событий.
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