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Доступ к ресурсу NN.BY ограничен за размещение запрещенной информации

08.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Размещение запрещенной информации стало поводом ограничить доступ к ресурсу nn.by ("Наша нива"). Об этом официально сообщило Министерство информации. Известно, что мониторинг портала вела генеральная прокуратура. Установлено распространение фактов, запрещенных пунктом 1 статьи 38 Закона "О средствах массовой информации". В данном случае речь может идти и о пропаганде наркотиков, экстремистской деятельности, насилии или ненадлежащей рекламе или на сайте были запрещенные ссылки, в связи с чем и принято решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу



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Размещение запрещенной информации стало поводом ограничить доступ к ресурсу nn.by ("Наша нива"). Об этом официально сообщило Министерство информации. Известно, что...
 
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