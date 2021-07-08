|
Доступ к ресурсу NN.BY ограничен за размещение запрещенной информации
08.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Размещение запрещенной информации стало поводом ограничить доступ к ресурсу nn.by ("Наша нива"). Об этом официально сообщило Министерство информации. Известно, что мониторинг портала вела генеральная прокуратура. Установлено распространение фактов, запрещенных пунктом 1 статьи 38 Закона "О средствах массовой информации". В данном случае речь может идти и о пропаганде наркотиков, экстремистской деятельности, насилии или ненадлежащей рекламе или на сайте были запрещенные ссылки, в связи с чем и принято решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Размещение запрещенной информации стало поводом ограничить доступ к ресурсу nn.by ("Наша нива"). Об этом официально сообщило Министерство информации. Известно, что...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)