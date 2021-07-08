ГАИ рекомендовала родителям напомнить детям ПДД

Источник материала: БелТА

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ рекомендовала родителям напомнить детям правила дорожного движения. Об этом БЕЛТА сообщила госавтоинспектор ОГАИ Партизанского РУВД Минска Анна Тиханович.

"Чтобы избежать травматических ситуаций с детьми, важно вместе с ребенком изучить правила безопасности. Для катания на самокате или велосипеде не забудьте использовать защитную экипировку. Велопрогулки или катание лучше осуществлять в безопасных местах (скверах, парках, на тротуарах). Следует научить ребенка замедлять движение на поворотах и при маневрах, когда совершается объезд недвижимых преград на пути (деревьев, лавочек). Указать ему места, где можно кататься, избегать выезда на проезжую часть. Объяснить, что на пешеходном переходе самокат или велосипед необходимо взять за руль и переходить дорогу пешком", - рассказали в ГАИ.

Соблюдение правил безопасности - тот необходимый минимум знаний, который каждый родитель должен в доступной форме донести ребенку, чтобы уберечь его от возможных травм и неприятных ситуаций во время катания.-0-