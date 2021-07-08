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Белорусская академия авиации и Рыбинский авиационный университет подписали договор о сотрудничестве

08.07.2021 14:41 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подписание договора о сотрудничестве между Белорусской государственной академией авиации и Рыбинским государственным авиационным техническим университетом им. П.А. Соловьева (Российская Федерация) состоялось 7 июля. Об этом БЕЛТА сообщили в БГАА.

Встреча проходила в онлайн-формате - между двумя городами был организован телемост. В мероприятии участвовали заместитель государственного секретаря - член Постоянного комитета Союзного государства Алексей Кубрин, ректор Белорусской государственной академии авиации Артем Шегидевич, глава города Рыбинска Денис Добряков, ректор РГАТУ им. П.А. Соловьева Валерий Кошкин, проректор по науке и цифровой трансформации Александр Сутягин.

Подписание соглашения о сотрудничестве в рамках научной и образовательной сфер имеет большое значение как для учреждений образования, так и в целом для двух стран. Дальнейшее сотрудничество подразумевает реализацию мероприятий дорожной карты, согласованной двумя сторонами.-0-

Белорусская академия авиации и Рыбинский авиационный университет подписали договор о сотрудничестве

Белорусская академия авиации и Рыбинский авиационный университет подписали договор о сотрудничестве

Фото Белорусской государственной академией авиации

 
Теги: Минск
 
 
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Подписание соглашения о сотрудничестве в рамках научной и образовательной сфер имеет большое значение как для учреждений образования, так и в целом для двух...
 
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