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ЦТ по всемирной истории прошло без нарушений

08.07.2021 15:17 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Централизованное тестирование по всемирной истории (новейшее время) прошло без нарушений, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

Сдавать испытание планировали более 1,2 тыс. абитуриентов. "Не явился 171 человек. Удаленных и не прошедших по медпоказаниям нет", - сказал Юрий Миксюк.

Это последнее испытание ЦТ по основному графику. Тот, кто не попал на тестирование по уважительной причине, сможет пройти испытание в резервный день, но для этого нужно пройти перерегистрацию. Она началась 2 июля и завершится 9 июля. При этом комиссия будет рассматривать каждый случай индивидуально и принимать решение. В каждой области определен пункт регистрации на ЦТ в резервные дни. Всего их шесть. На их базе и будет проходить тестирование.

Даты резервных дней: 14 и 16 июля (белорусский и русский языки), 14 и 18 июля (обществоведение, математика, биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история (новейшее время)).

Сертификаты ЦТ в пунктах его проведения абитуриентам начнут выдавать с 16 июля, тем, кто сдавал ЦТ в резервные дни, - с 23 июля.

Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 62 тыс. абитуриентов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Сдавать испытание планировали более 1,2 тыс. абитуриентов. "Не явился 171 человек. Удаленных и не прошедших по медпоказаниям нет", - сказал директор РИКЗ Юрий Миксюк.
 
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