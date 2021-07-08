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Орда: важно отрегулировать подходы ценообразования на сельхозпродукцию от производителя до сбыта
08.07.2021 15:57 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
8 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Важно отрегулировать подходы ценообразования на сельхозпродукцию и распределения прибыли между всеми участниками производственной цепочки - от сельхозпроизводителей до торговли. Такое мнение высказал сегодня председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда во время посещения ОАО "Комбинат "Восток" Гомельского района, передает корреспондент БЕЛТА.
Формирование цен, в том числе на сельскохозяйственную продукцию, в числе главных вопросов, подчеркнул Михаил Орда.
"Есть сторона, которая производит, выращивает продукцию. И есть вторая сторона, которая, если есть неотрегулированность, использует возможность на ком-то заработать. В этой ситуации важно отрегулировать подходы в вопросах ценообразования и распределения прибыли между всеми участниками производственной цепочки - от сельхозпроизводителей до торговли. Важно, чтобы были четкие, понятные правила, прозрачные и объективные механизмы", - убежден председатель ФПБ.
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Формирование цен, в том числе на сельскохозяйственную продукцию, в числе главных вопросов, подчеркнул Михаил Орда.
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