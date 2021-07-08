TUT.by перешел на Zerkalo

Члены команды TUT.by, которые остались на свободе, сообщили о создании сайта Zerkalo.io .

«Это и отсылка к так и не стартовавшему зеркалу TUT.BY, и намек на то, что мы отражаем реальность. При этом мы не будем полной копией портала с точки зрения количества новостей и охваченных тем. TUT.BY делали больше двух сотен сотрудников минской и региональных редакций. Сейчас нас меньше. При доступных ресурсах мы просто не сможем поддерживать на высоком, «тутбаевском» уровне полноценную работу портала со всеми его рубриками. Поэтому мы оставили лишь то, что сейчас считаем главным: социальную сферу, политику, экономику, аналитику. Будет ли спорт, культура, происшествия? Да, просто в меньших объемах, но с сохранением качества, к которому вы привыкли», - говорится в заявлении сотрудников портала.

Там отмечается, что сайт будет и дальше доносить объективную информацию о ситуации в стране, если TUT.BY признают экстремистским. «Поэтому, выбирая между вашей безопасностью и любимым брендом, мы выбрали первое», - пишут журналисты.

По их словам, там будут освещаться насущные проблемы людей: «от отключения горячей воды... до очередей и судов».

«Zerkalo.io закончит свое существование в тот день, когда TUT.by сможет легально возобновить свою полноценную работу в Беларуси со всем архивом публикаций, - пишут сотрудники издания. - Когда это произойдет, мы не знаем. Но мы верим».

Напомним, с 18 мая доступ к порталу TUT.by в Беларуси был блокирован . В рамках уголовного дела о «неуплате налогов» задержали полтора десятка сотрудников, они признаны политзаключенными.

Часть сотрудников портала задержаны , некоторые находятся на Окрестина. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил убежище сотрудникам портала. Международное сообщество высказало серьезную обеспокоенность ситуацией с давлением на независимые СМИ Беларуси. На закрытие tut.by отреагировали западные страны, дипломаты, диаспоры.

МВД предлагает, чтобы сайт, соцсети и все материалы портала признали экстремистскими.