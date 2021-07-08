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"По существу. Давайте будем осторожными". Радиоблог Елены Швайко

08.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня обращусь к теме больной и актуальной. Но сначала вот такой факт, о котором недавно сообщили правоохранители. 18-летний парень переходил железнодорожные пути в наушниках и попал под маневровый локомотив. Случилось это 1 июля на станции Озерище. Именно пренебрежение мерами личной безопасности привело к неприятному происшествию: молодой человек переходил железнодорожные пути в неустановленном для этого месте, был в наушниках, не заметил приближения локомотива, ступил на рельсы, в результате чего получил травмы. Сейчас он находится в госпитале.

Новые технологии запали в души молодых и не только, но должно же быть и какое-то опасение за свою жизнь, за жизни тех, кто рядом, тем более, когда ты с детской коляской гуляешь по улице города.


Всю радиопередачу Елены Швайко слушайте здесь


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Сегодня обращусь к теме больной и актуальной. Но сначала вот такой факт, о котором недавно сообщили правоохранители. 18-летний парень переходил железнодорожные...
 
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