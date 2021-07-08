"По существу. Давайте будем осторожными". Радиоблог Елены Швайко

Источник материала: БT

Сегодня обращусь к теме больной и актуальной. Но сначала вот такой факт, о котором недавно сообщили правоохранители. 18-летний парень переходил железнодорожные пути в наушниках и попал под маневровый локомотив. Случилось это 1 июля на станции Озерище. Именно пренебрежение мерами личной безопасности привело к неприятному происшествию: молодой человек переходил железнодорожные пути в неустановленном для этого месте, был в наушниках, не заметил приближения локомотива, ступил на рельсы, в результате чего получил травмы. Сейчас он находится в госпитале.

Новые технологии запали в души молодых и не только, но должно же быть и какое-то опасение за свою жизнь, за жизни тех, кто рядом, тем более, когда ты с детской коляской гуляешь по улице города.







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