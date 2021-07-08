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Художественная выставка "Цветные образы семейного портрета" разместилась в Доме Москвы в Минске
08.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Праздник любви и верности отметили и в Доме Москвы в Минске. Там разместилась художественная выставка "Цветные образы семейного портрета". Свои работы представили как известные белорусские художники, так и начинающие. А праздничную концертную программу наполнили яркие номера белорусских коллективов. Среди них и танцевальная композиция "Сказ о Петре и Февронии". Своей "Кадрилью" покорил публику виртуоз - балалаечник Дмитрий Стреж.
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Праздник любви и верности отметили и в Доме Москвы в Минске. Там разместилась художественная выставка "Цветные образы семейного портрета". Свои работы...
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