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Скамейка-часы, термометр, чугунная ванна - в Минске прошел конкурс на самую креативную скамейку

08.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Скамейка-часы, термометр, гигантская чаша или вообще чугунная ванна. Самые смелые дизайнерские идеи воплотили участники конкурса на самую креативную и удобную скамейку, который прошел во Фрунзенском районе столицы. Благоустройство вдохновило на творчество работников коммунальных предприятий, промышленных и торговых организаций. Три десятки арт-объектов появились на Аллее столичных спасателей  по улице Мазурова. Участники старались впечатлить судей оригинальными идеями, а победителем стала команда ЖЭУ № 9 Фрунзенского района.

Рядом с арт-аллеей во Фрунзенском районе скоро появится и экотропа. Кстати, уже ко Дню города определят и самые оригинальные скамейки столицы  на городском этапе соревнования.

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Скамейка-часы, термометр, гигантская чаша или вообще чугунная ванна. Самые смелые дизайнерские идеи воплотили участники конкурса на самую креативную и удобную...
 
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