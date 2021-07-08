|
Скамейка-часы, термометр, чугунная ванна - в Минске прошел конкурс на самую креативную скамейку
08.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Скамейка-часы, термометр, гигантская чаша или вообще чугунная ванна. Самые смелые дизайнерские идеи воплотили участники конкурса на самую креативную и удобную скамейку, который прошел во Фрунзенском районе столицы. Благоустройство вдохновило на творчество работников коммунальных предприятий, промышленных и торговых организаций. Три десятки арт-объектов появились на Аллее столичных спасателей по улице Мазурова. Участники старались впечатлить судей оригинальными идеями, а победителем стала команда ЖЭУ № 9 Фрунзенского района.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Скамейка-часы, термометр, гигантская чаша или вообще чугунная ванна. Самые смелые дизайнерские идеи воплотили участники конкурса на самую креативную и удобную...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)