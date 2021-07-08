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А. Лукашенко: Белорусская армия способна противодействовать любым современным угрозам

08.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Белорусская армия способна противодействовать любым современным угрозам. А ее офицеры - опора безопасности государства. Это заявил сегодня наш Президент, чествуя выпускников военных вузов и высший офицерский состав.

А. Лукашенко: Белорусская армия способна противодействовать любым современным угрозам


По традиции в начале июля, сразу после главного праздника страны, глава государства встречается с военной элитой. Это знак особого уважения к офицерскому корпусу. В одном зале те, кто на страже мира и порядка по всем фронтам - военнослужащие, правоохранители, разведчики, пограничники, спасатели. Уже завтра им предстоит решать сложные задачи, обеспечивая безопасность  каждый в своей сфере. И все они пример другим.

Защищать Родину -  профессия непростая и дело чести

Повод для сегодняшней встречи торжественный. Но в то же время это возможность обозначить главное в обеспечении национальной безопасности. Угрозы современного мира постоянно испытывают нас на прочность. Александр Лукашенко сегодня напомнил о сложности текущей ситуации. Фактически разрушена структура международной безопасности, обостряется геополитическая напряженность между Востоком и Западом, ведется атака на нашу страну. А значит, каждый человек в погонах должен быть начеку, независимо от ведомства, которое он представляет.  


Национальная система безопасности выдержала испытания прошлого года

А. Лукашенко: Белорусская армия способна противодействовать любым современным угрозам


Александр Лукашенко подчеркивает - у нас одна из самых сильных армий в регионе. Это признано даже оппонентами. Но главная ценность - это кадры, для которых защита своей страны и родного дома стали смыслом жизни. Жесткая  проверка людей в погонах пройдена в минувшем году. Тем самым задана высокая планка. Удержать ее - одна из основных задач.

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Белорусская армия способна противодействовать любым современным угрозам. А ее офицеры - опора безопасности государства. Это заявил сегодня наш Президент, чествуя...
 
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