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А. Лукашенко: Белорусская армия способна противодействовать любым современным угрозам
08.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Белорусская армия способна противодействовать любым современным угрозам. А ее офицеры - опора безопасности государства. Это заявил сегодня наш Президент, чествуя выпускников военных вузов и высший офицерский состав.
Национальная система безопасности выдержала испытания прошлого года
Александр Лукашенко подчеркивает - у нас одна из самых сильных армий в регионе. Это признано даже оппонентами. Но главная ценность - это кадры, для которых защита своей страны и родного дома стали смыслом жизни. Жесткая проверка людей в погонах пройдена в минувшем году. Тем самым задана высокая планка. Удержать ее - одна из основных задач.
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Белорусская армия способна противодействовать любым современным угрозам. А ее офицеры - опора безопасности государства. Это заявил сегодня наш Президент, чествуя...
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