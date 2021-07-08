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В Витебске в Летнем амфитеатре прошли учения МЧС

08.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В преддверии XXX "Славянского базара" на главной сцене фестиваля - в Летнем амфитеатре - прошли учения МЧС. Слаженность действий показали спасатели, медики, а также персонал. В многотысячном зале отработали эвакуацию зрителей, поиск пострадавших,  ликвидацию возгорания. 


Гостей "Славянского базара" ждет насыщенная программа 


В дни фестиваля МЧС устроит для гостей "дождь по расписанию". Локация - Пушкинский мост. К слову, много проектов пройдет именно на открытых площадках, куда не нужен входной билет.  Молодежный забег в 6 км, соревнования по гиревому спорту, интерактивные игры - насыщенными будут Дни молодежи на "Славянском базаре". Два дня площадь Победы будет в распоряжении молодых и креативных. 

Владимир Бабичев, первый секретарь Витебского областного комитета БРСМ:
Будет очень много спортивных локаций, где можно поиграть в мини-гольф, баскетбол три на три, крикет. Каждый найдет, чем удивить себя, в чем принять участие на Днях молодежи на "Славянском базаре в Витебске".

И еще одна новинка юбилейного "Славянского базара" - торжественная церемония поднятия флага фестиваля пройдет ночью! На площадке у Летнего амфитеатра состоится световое шоу.

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Теги: Витебск
 
 
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В преддверии XXX "Славянского базара" на главной сцене фестиваля - в Летнем амфитеатре - прошли учения МЧС. Слаженность действий показали спасатели, медики, а также...
 
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