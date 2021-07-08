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Прогноз погоды на 9 июля
08.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Завтра погоду в Беларуси будет определять обширный антициклон, сформированный в очень теплой воздушной массе. Из-за жары в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. В дневные часы 9 и 10 июля во многих районах Беларуси максимальная температура воздуха достигнет +30 +34°С.
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Завтра погоду в Беларуси будет определять обширный антициклон, сформированный в очень теплой воздушной массе. Из-за жары в Беларуси объявлен оранжевый уровень...
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