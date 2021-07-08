"Минсктранс" с 12 июля приостановит автобусные рейсы по некоторым междугородным маршрутам

Источник материала: БелТА

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выполнение автобусных рейсов по некоторым междугородным маршрутам приостанавливается с 12 июля, сообщили БЕЛТА в ГП "Минсктранс".

Временно по пятницам, субботам и воскресеньям не будет курсировать автобус Минск - Могилев отправлением от минского автовокзала "Центральный" в 9.10 (с "Восточного" - в 9.30), из Могилева - в 17.35.

Приостанавливается выполнение рейса Минск - Витебск по выходным дням отправлением от "Центрального " в 9.35 ("Восточного "- в 9.15), из Витебска - в 18.30.

По пятницам не будет ходить автобус Минск - Браслав отправлением от "Центрального" в 9.40, из Браслава - в 14.40.

По пятницам и воскресеньям отменяется рейс Минск - Новополоцк отправлением от "Центрального" в 12.10 ("Восточного" - в 11.50), из Новополоцка - в 18.30.

Отменен рейс по маршруту Минск - Лида отправлением от "Центрального" в 13.30 ("Восточного" - в 13.10), из Лиды - в 18.20, а с понедельника по четверг не будет также курсировать автобус отправлением от "Центрального" в 8.20 ("Восточного" - в 8.00), из Лиды - в 13.00.

С понедельника по четверг также приостанавливается выполнение рейса Минск - Новогрудок в 11.50 от "Центрального" (11.30 - от "Восточного"), из Новогрудка - в 18.20.

Не будет ходить автобус по маршруту Минск - санаторий Радон отправлением от автовокзала "Центральный" в 8.40 (от "Восточного" - в 8.20), от санатория "Радон" в 14.15.-0-