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На ЦТ по иностранному языку 100 баллов набрали 88 абитуриентов

08.07.2021 16:45 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 100 баллов на централизованном тестировании по иностранному языку набрали 88 абитуриентов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

"На 100 баллов английский язык написали 64 человека, 21 абитуриент показал нулевой результат, немецкий язык - 19 и 8 человек соответственно. На испытании по испанскому языку определился 1 стобалльник, абитуриентов с нулевым результатом нет. На 100 баллов французский язык написали 4 человека, трое набрали ноль баллов. На ЦТ по китайскому языку абитуриентов, набравших ноль и 100 баллов, нет", - рассказал Юрий Миксюк.

Результаты ЦТ уже доступны абитуриентам в личных кабинетах на сайте РИКЗ.

Сдавать ЦТ по иностранному языку планировали более 26 тыс. человек. Абитуриенты имели возможность пройти испытание по одному из 5 иностранных языков: английскому, немецкому, французскому, испанскому и китайскому. Традиционно самым популярным остается английский язык. На испытание не пришли 1508 человек.

Централизованное тестирование в Беларуси стартовало 16 июня. Последнее испытание по основному графику по всемирной истории (новейшее время) прошло сегодня. Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 62 тыс. человек.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Результаты ЦТ уже доступны абитуриентам в личных кабинетах на сайте РИКЗ.
 
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