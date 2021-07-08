Белстат опубликовал итоговые данные сельскохозяйственного опросника переписи 2019 года

Источник материала: БелТА

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в рамках переписи населения 2019 года впервые получена полная информация о сельскохозяйственной деятельности населения. Обработанные данные в виде бюллетеня сегодня опубликованы на сайте Белстата вместе со статистическим обзором, сообщает БЕЛТА.

"До 2019 года сельскохозяйственная деятельность в стране оценивалась на основании данных сплошного учета (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства) и выборочного обследования личных подсобных хозяйств граждан, постоянно проживающих в сельской местности, - отметили в Белстате. - Полученные в ходе переписи данные имеют более широкий охват. Они позволят оценить вклад населения в обеспечение продовольственной безопасности страны, станут основой для разработки и реализации государственных программ, направленных на поддержку личных подсобных хозяйств, развитие сельских регионов, а также будут использованы для проведения различных выборочных обследований и единовременного учета в сельском хозяйстве".

По данным переписи, в пользовании граждан находится 2253,1 тыс. земельных участков общей площадью 359,7 тыс. га. Больше всего их у населения в Минской области - 693,8 тыс. общей площадью 102,9 тыс. га, меньше всего в самой столице - 27,6 тыс. площадью 2 тыс. га. В Брестской области насчитывается 386,1 тыс. земельных участков (66,8 тыс. га), Гомельской - 332,5 тыс. (48,7 тыс. га), Гродненской - 282 тыс. (45,7 тыс. га), Витебской - 280,7 тыс. (52,2 тыс. га), Могилевской - 250,3 тыс. (41,2 тыс. га).

При этом надо иметь в виду, что 53,9% таких участков предназначены для строительства жилого дома либо обслуживания уже построенного (в Минске это касается всех участков). И только 25,1% - для ведения личного подсобного хозяйства. Еще 18,1% земельных участков предназначены для коллективного садоводства и дачного строительства и 2,9% - для огородничества.

В среднем по республике площадь земельного участка составляет 16 соток. Для ведения личного подсобного хозяйства участки, как правило, больше - 24 сотки.

Посевная площадь сельскохозяйственных культур, по итогам переписи, составляет 283,8 тыс. га, или почти 80% от общей площади земельных участков. В том числе зерновые и зернобобовые культуры выращивают на 33,3 тыс. га, овощи - на 85,3 тыс. га, кормовые корнеплодные культуры - на 3,1 тыс. га, просто кормовые - на 13 тыс. га. Больше всего земель отведено под картофель - 149,1 тыс. га. То есть это по праву главная сельхозкультура белорусов.

Значительное место в сельхоздеятельности населения занимает выращивание плодово-ягодных насаждений и кустарников. По данным переписи населения, яблоня - самая популярная среди плодовых культур (выращивалась на 89% всех земельных участков). Менее распространенными деревьями и кустарниками можно назвать, например, облепиху, боярышник, голубику высокорослую, редкими - абрикосы, персики, нектарины и прочие косточковые. В среднем на одно домохозяйство, где растут фруктовые деревья и кустарники, ягодники, приходилось по 4 яблони, по 3 дерева вишни или черешни, 2 - сливы или алычи, груши, а также по 40 кв.м клубники (земляники), 25 кв.м малины или ежевики, по 3 куста смородины всех видов, по 2 - крыжовника и винограда. В целом площадь ягодных насаждений составила 5,6 тыс. га.

Кроме того, по данным переписи, 404,6 тыс. домохозяйств содержали сельскохозяйственных животных, из них только около 40 тыс. - крупный рогатый скот. В среднем на одно такое домохозяйство приходится по две головы крупного рогатого скота (в том числе одна корова). В тех хозяйствах, где держат коз, свиней, пернатых, их количество небольшое - в среднем по две козы и свиньи, дюжина птиц всех видов. Некоторые занимаются разведением кроликов (в среднем по 9 штук на хозяйство), овец (по 8), перепелов (по 21), пчел (по 8 пчелосемей).-0-