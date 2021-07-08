ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Литва и Эстония приостановили прием документов на визы

08.07.2021 16:47 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Литовские и эстонские визовые центры не принимают документы на открытие визы любой категории.

Об этом сообщает zerkalo.io со ссылкой на визовые центры.

«С 8 июля 2021 года приостановлен прием визовых заявлений от клиентов, обращающихся за получением шенген-визы типа С и национальной визы типа D в посольство Литовской Республики в Минске до следующего сообщения», - говорится на сайте литовского посольства.

Литовский визовый центр в Гродно перестал принимать документы 7 июля.

Кроме того, сегодня визовые центры Эстонии также приостанавливают прием документов на визы в Эстонию, Финляндию, Швецию, Польшу. В Минске прием планируется возобновить 14 июля. В Барановичах, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Лиде, Могилеве, Пинске - 13 июля.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Литовские и эстонские визовые центры не принимают документы на открытие визы любой категории. Об этом сообщает zerkalo.io со ссылкой на визовые центры.
 
Новости дня
Новости общества
 
"Минсктранс" с 12 июля приостановит автобусные рейсы по некоторым междугородным маршрутам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

07.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by