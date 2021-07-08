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Литва и Эстония приостановили прием документов на визы
08.07.2021 16:47 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Литовские и эстонские визовые центры не принимают документы на открытие визы любой категории.
Об этом
«С 8 июля 2021 года приостановлен прием визовых заявлений от клиентов, обращающихся за получением шенген-визы типа С и национальной визы типа D в посольство Литовской Республики в Минске до следующего сообщения», - говорится на сайте литовского посольства.
Литовский визовый центр в Гродно перестал принимать документы 7 июля.
Кроме того, сегодня визовые центры Эстонии также приостанавливают прием документов на визы в Эстонию, Финляндию, Швецию, Польшу. В Минске прием планируется возобновить 14 июля. В Барановичах, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Лиде, Могилеве, Пинске - 13 июля.
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Литовские и эстонские визовые центры не принимают документы на открытие визы любой категории. Об этом сообщает zerkalo.io со ссылкой на визовые центры.
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