Литва и Эстония приостановили прием документов на визы

Литовские и эстонские визовые центры не принимают документы на открытие визы любой категории.

Об этом сообщает zerkalo.io со ссылкой на визовые центры.

«С 8 июля 2021 года приостановлен прием визовых заявлений от клиентов, обращающихся за получением шенген-визы типа С и национальной визы типа D в посольство Литовской Республики в Минске до следующего сообщения», - говорится на сайте литовского посольства.

Литовский визовый центр в Гродно перестал принимать документы 7 июля.

Кроме того, сегодня визовые центры Эстонии также приостанавливают прием документов на визы в Эстонию, Финляндию, Швецию, Польшу. В Минске прием планируется возобновить 14 июля. В Барановичах, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Лиде, Могилеве, Пинске - 13 июля.