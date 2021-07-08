Источник материала: БелТА

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коллекции льняной одежды предприятий "Беллегпрома" покажут в Александрии 10 июля, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна Марина Васькевич.

"В этом году специально для праздника "Александрия собирает друзей" "Беллегпром" вместе с Национальным центром художественного творчества детей и молодежи Министерства образования подготовили совершенно уникальное действо. Творческий номер-презентация льняных коллекций предприятий концерна будет состоять из семи частей, объединенных символом времени и пространства, который прорисован в виде нитей, собранных в ткань, которая развевается на ветру и является образом времени", - рассказала пресс-секретарь.

На сцене в Александрии будут продемонстрированы новые дизайнерские изделия и коллекции сегмента прет-а-порте: бренд Kamvol презентует коллекцию Linen City, "Купалинка" - "Рэха часу", "Полесье" - Cybernеtics, "Свiтанак" - Graceful World.

Также в шоу-показ предприятий концерна динамично вписана детская коллекция победителя ХХХ Республиканского фестиваля конкурса моды и фото "Мельница Моды" как символ рождения нового дня и преемственности в отрасли.

Партнер показа - бренд Galanteya. Кстати, уже не первый год компания в коллаборации с Оршанским льнокомбинатом выпускает линейку сумок из льна, которая пользуется высоким спросом не только в Беларуси, но и за рубежом.

Показ подготовлен при поддержке FashionStyleModels by Igor Ivanov Национального центра художественного творчества детей и молодежи и театра современной хореографии Zaleski Dance Design Show.

В концерн "Беллегпром" входят 73 организации, 59 из которых промышленные. Промпредприятия делятся по отраслям: текстильная, швейная, трикотажная и кожевенно-обувная. Продукция поставляется в более чем 50 стран.-0-