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Республиканский проект "Молодежь за урожай" стартует 12 июля

08.07.2021 18:01 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский проект "Молодежь за урожай!" среди молодежных уборочных экипажей и молодых водителей стартует 12 июля, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель ЦК БРСМ, координатор проекта Владислав Дубицкий.

"Проект "Молодежь за урожай!" - своеобразные соревнования между молодыми комбайнерами и водителями, занятыми на уборке зерна и зернобобовых культур. Традиционно он включает две номинации - "Молодежный экипаж комбайнеров, достигший наибольшего намолота" и "Молодой водитель, перевезший наивысшее количество зерна". За три года в нем приняли участие 2026 молодежных экипажей и 1688 молодых водителей, - рассказал Владислав Дубицкий. - Безусловно, в ходе конкурса мы будем проводить чествования передовиков уборочной, которые первыми намолотили (перевезли) тысячу и более, кратно 1 тыс. т зерна. Но наша главная задача - поддержать всех молодых ребят - тружеников села. Поэтому об их трудовых буднях и успехах мы будем рассказывать в соцсетях под хештегами #молодежьзаурожай, #жатвабеларуси2021 и #роднаенароднае. Хотелось бы поблагодарить молодых аграриев за нелегкий труд и пожелать отличного урожая и хорошей погоды".

Координатор проекта напомнил, что в 2020 году лучшим среди молодых комбайнеров стал молодежный экипаж в составе Леонида Алексеенко и Сергея Колбасова из СПФ "Заозерье" ОАО "Витебский мясокомбинат" Лепельского района, намолотивший 5071 т зерна. Среди молодых водителей, задействованных на отвозке зерна, победу в конкурсе (как в 2019, так и 2020 году) одержал Павел Тихонов, водитель ОАО "Амкодор-Шклов" Могилевской области, перевезший в общей сложности за два сезона 9449 т зерна и зернобобовых культур.

Молодежный проект реализуется БРСМ при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия и других заинтересованных. Он способствует повышению уровня национальной продовольственной безопасности, популяризации сельскохозяйственного труда и профессий аграрного профиля, закреплению молодежи на селе.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Проект "Молодежь за урожай!" - своеобразные соревнования между молодыми комбайнерами и водителями, занятыми на уборке зерна и зернобобовых культур.
 
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