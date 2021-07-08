Петришенко обсудил в Орше работу в красных зонах, ковидные выплаты и наличие СИЗов

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8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко и министр здравоохранения Дмитрий Пиневич посетили Оршанскую городскую больницу №1 им.Семашко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

"Работа в красных зонах в жаркую погоду, ковидные выплаты, наличие СИЗов и комплектующих для высокотехнологичного оборудования, работа молодых специалистов - эти и другие вопросы вице-премьер обсудил сегодня в Орше", - сказали в пресс-службе Минздрава.

Сейчас, в пандемию COVID-19, больница работает в том числе и как ковидный госпиталь. Часть отделений находится в красной зоне, а в других медработники оказывают помощь гражданам с хроническими заболеваниями, в том числе кардиологическими, неврологическими, гинекологическими, урологическими, офтальмологическими. Игорь Петришенко ознакомился с работой ангиографического кабинета, посетил и реанимационное отделение.-0-