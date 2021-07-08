|
В Борисовском районе проходят учения по территориальной обороне
08.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сборы организованы для руководителей райисполкомов и военных комиссариатов Минской области. На теоретическом занятии отработали действия по отражению нападения бандформирования на КПП и бесперебойное взаимодействие с ГАИ, милицией, военными, ОМОНом, МЧС, скорой помощью и Следственным комитетом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сборы организованы для руководителей райисполкомов и военных комиссариатов Минской области. На теоретическом занятии отработали действия по отражению нападения...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)