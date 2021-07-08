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В Беларуси действует целый пакет законов о недопущении реабилитации нацизма

08.07.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В нашей стране разработан, принят и действует целый пакет законов о недопущении реабилитации нацизма. Помнить уроки истории должны не только белорусы, но и весь цивилизованный мир. Победа советского народа над нацистской Германией установила главные ценностные ориентиры человечества - жить в мире и согласии. В Беларуси изменились и законы по вопросам противодействия экстремизму. Ведь это явление сегодня приобретает самые разные формы. Печальный пример - соседняя Украина. Там нарушение прав человека происходит при прямой поддержке США и Европейского союза. Именами предателей называют улицы.

Почему "рецидив" фашизма случился недалеко от наших границ и как противостоять напору, разжиганию гибридной войны, сегодня обсуждали в рамках круглого стола эксперты и политические деятели.

Вадим Елфимов, политолог, доцент БГУ:

Передел мира, передел устоев, традиций, передел истории - из этого всего вырастает фашизм. Это всегда заканчивается кровью и большими страданиями простых людей, и с этой точки зрения мы должны поставить заслон, в первую очередь на идеологическом фронте, на информационном фронте. Мы - народ-победитель, и в этом смысле Президент очень хорошо сказал, мы будем не только отстаивать, а мы будем активными, наступательными в этом движении. Только тогда мы сможем защитить Беларусь, обезопасить ее от подобных рецидивов.

В рамках круглого стола состоялась и презентация книги Максима Григорьева "Обыкновенный фашизм. Украинские военные преступления и нарушения прав человека". В издании приводятся факты системной политики государства по героизации нацизма и его пособников, цензуры и гонений журналистов, а также притеснений по национальному признаку.


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В нашей стране разработан, принят и действует целый пакет законов о недопущении реабилитации нацизма. Помнить уроки истории должны не только белорусы, но и весь...
 
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