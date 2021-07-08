|
За распространение экстремистского материала суд оштрафовал журналиста О. Супрунюка на сумму в 580 рублей
08.07.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
За распространение экстремистского материала суд оштрафовал журналиста Олега Супрунюка на сумму в 580 рублей. По информации МВД, Супрунюк на портале "Першы рэгіён" разместил публикацию, которая уже была признана экстремистской судами Брестской области. Однако данный факт журналиста не смутил, за что и последовала соответствующая реакция правоохранительных органов.
Александр Лаврукович, начальник Брестского управления ГУБОПиК МВД:
Оперативниками на нескольких региональных новостных сайтах обнаружена информационная продукция с изображением лица, на одежде которого имелся красно-белый орнамент с левосторонней свастикой красного цвета. Хочу отметить, что за любую попытку пропагандировать экстремистские материалы, будет наступать ответственность в соответствии с действующим законодательством РБ.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За распространение экстремистского материала суд оштрафовал журналиста О. Супрунюка на сумму в 580 рублей
За распространение экстремистского материала суд оштрафовал журналиста Олега Супрунюка на сумму в 580 рублей. По информации МВД, Супрунюк на портале "Першы рэгіён"...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)