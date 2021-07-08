Правоохранители Беларуси получили доступ к информации, раскрывающей преступления, совершенные в августе

Источник материала: БT

Правоохранители Беларуси получили доступ к информации, позволяющей раскрыть преступления, совершенные в стране в августе прошлого года. Речь идет об организации массовых беспорядков и попытках госпереворота. Заполучить уникальные сведения удалось в результате проведенной антитеррористической операции. О ее завершении Президент заявил на прошлой неделе. Один из актов терроризма выразился в попытке похищения и убийства журналиста Григория Азаренка. Также под угрозой оказался российский военный объект в Вилейке. Как выяснилось, организация террористических актов и вербовка исполнителей осуществлялась с пользованием ряда радикальных телеграм-каналов. В связи с этим в Беларуси началась полномасштабная отработка по установлению лиц, подписанных на эти деструктивные чаты. Работает весь силовой блок страны. Спецоперация проводится в отношении субъектов, подпитывающих среду для терроризма. Проходит зачистка деструктивных чатов в "Телеграм" и другие мероприятия по нейтрализации радикальных элементов. Возбуждены уголовные дела.

Чаты для вербовки белорусов

БЧБ-атрибутика, патроны, дымовые шашки, оружие. Такие детали интерьера оперативные сотрудники обнаружили во многих квартирах, куда наведались с обыском в рамках этапа по отработке лиц, вероятно, причастных к терроризму. Всех этих людей объединили деструктивные чаты, в которых они были зарегистрированы: ОГСБ, ОГС, "Буслы ляцяць". Там осуществлялась вербовка и подбор потенциальных молодчиков для новых массовых беспорядков и даже актов терроризма.

Константин Бычек, замначальника следственного управления КГБ Беларуси:

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий участники деноминированы, их личности установлены. В настоящее время осуществляется широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц. Проводятся неотложные следственные действия и другие процессуальные действия, в том числе обыски и задержания, в рамках которых будет проверена причастность каждого участника к совершению преступных деяний. Дело сдвинулось. Мы точно уже можем сказать, что виновные по новому указу Президента Республики Беларусь понесут ответственность.

Как выяснилось, у заграничных кураторов была разработана целая программа по подбору и отбору кадров. Сначала участники чатов обрабатывались психологически. После того как часть из них отсеивалась, начиналась работа по подготовке будущих боевиков. Те, кто остался, должны были выполнить несколько проверочных заданий. Например, расклеить наклейки с БЧБ-символикой или раскрасить "табакерки". Когда же человек доказывал, что готов к сотрудничеству, поступали задания и посерьезнее.

Это Виталий Ворона из Речицы. Мужчина был задержан в ходе полномасштабной операции по установлению лиц, подписанных на деструктивные чаты, через которые проходила вербовка белорусов для потенциальных актов терроризма. Буквально все участники чатов, к которым сегодня наведываются правоохранители, говорят, что их грамотно обработали. Прежде всего ставка была сделана на эмоции. Среди фигурантов встречаются весьма интересные люди. Например, вот у этого человека во время обыска была найдена марихуана. Ранее мужчина уже также привлекался за незаконный оборот наркотиков.

Полномасштабная операция по установлению участников деструктивных чатов

Сегодня по всей стране в рамках операции по установлению участников деструктивных чатов проходит серьезная работа: Минск, Брест, Витебск, Гродно, Гомель, Могилев и все регионы. Уже проведены десятки обысков и задержаний. Кто-то из фигурантов проходит в качестве подозреваемых, кто-то как свидетель. Правоохранители напоминают, что в соответствии с законодательством добровольная и своевременная информация о совершенных преступлениях, а также помощь следствию в устранении вредных последствий и изобличение всех виновных, может явиться основанием для полного освобождения от уголовной ответственности.





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