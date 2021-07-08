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Сезон охоты на бекаса открывается в Беларуси с 10 июля

08.07.2021 20:55 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сезон охоты на бекаса открывается в Беларуси с 10 июля, сообщили БЕЛТА в Белорусском обществе охотников и рыболовов.

"В соответствии с правилами охоты и ведения охотничьего хозяйства с 10 июля на территории Беларуси открывается сезон охоты на бекаса. Сроки - со второй субботы июля по вторую субботу августа в светлое время суток. Охотиться можно будет на животных любого пола и возраста безружейным способом (с ловчими птицами), а также ружейным - охота с подхода только с охотничьей собакой. С одной легавой собакой, спаниелем, ретривером могут охотиться не более трех охотников. Разрешено гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных дробью", - рассказали в БООР.

В июле продолжается сезон охоты на самца косули, а также разрешена охота на кабана, волка, лисицу, серую ворону, сороку, енотовидную собаку, баклана, серую и белую большую цапель.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В июле продолжается сезон охоты на самца косули, а также разрешена охота на кабана, волка, лисицу, серую ворону, сороку, енотовидную собаку, баклана, серую и белую...
 
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