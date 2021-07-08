ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 31 районе Беларуси

08.07.2021 21:23 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 31 районе Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Министерства лесного хозяйства.

Запреты введены в двух районах Могилевской области - Могилевском и Шкловском. Ограничения действуют в пяти районах Гродненской области (Островецком, Ошмянском, Сморгонском, Вороновском и Лидском) и пяти районах Гомельской (Хойникском, Брагинском, Октябрьском, Жлобинском и Буда-Кошелевском).

Что касается Минской области, ограничения на посещение лесов введены почти на всей ее территории, за исключением Мядельского, Логойского и Копыльского районов.

На сайте Министерства лесного хозяйства размещена интерактивная карта, с помощью которой можно оперативно отследить, в каких регионах временно запрещено посещать леса.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На сайте Министерства лесного хозяйства размещена интерактивная карта, с помощью которой можно оперативно отследить, в каких регионах временно запрещено...
 
Новости дня
Новости общества
 
Около 60 ученых объединит международная конференция по математике и естественным наукам в БГУ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

07.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by