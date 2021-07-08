Источник материала: БелТА

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 31 районе Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Министерства лесного хозяйства.

Запреты введены в двух районах Могилевской области - Могилевском и Шкловском. Ограничения действуют в пяти районах Гродненской области (Островецком, Ошмянском, Сморгонском, Вороновском и Лидском) и пяти районах Гомельской (Хойникском, Брагинском, Октябрьском, Жлобинском и Буда-Кошелевском).

Что касается Минской области, ограничения на посещение лесов введены почти на всей ее территории, за исключением Мядельского, Логойского и Копыльского районов.

На сайте Министерства лесного хозяйства размещена интерактивная карта, с помощью которой можно оперативно отследить, в каких регионах временно запрещено посещать леса.-0-