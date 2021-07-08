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Лукашенко на сегодня самый сильный политический лидер на континенте - Азаренок

08.07.2021 21:53 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на сегодня является самым сильным политическим лидером на континенте. Такое мнение высказал телеведущий, политический обозреватель телеканала СТВ Григорий Азаренок в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Я вижу, что на сегодняшний день это самый сильный политический лидер на европейском континенте", - заявил Григорий Азаренок.

Телеведущий рассказал, что со школьной поры поддерживает главу государства, но за последний год произошли события, которые еще сильнее укрепили его позицию. В первую очередь это реакция Беларуси на COVID-19. "Для меня момент ковида был определяющим, потому что я увидел, какой страшный мировой накал - сильнее, чем сейчас политический. Все склонились, поклонились этому маразму - локдаунам, закрытиям. Только один Президент сказал: "Я свой народ, здоровье своего народа и экономику гробить ради ваших внутриэлитных игр не буду", - отметил журналист.

Еще одним определяющим моментом, по словам Григория Азаренка, стало то, что в Беларуси не стали закрывать храмы на Пасху и дали людям возможность отметить этот праздник.

"Это исторические поступки, - убежден телеведущий. - Это поступки, которые достойны Одиссеи, Илиады, "Тихого Дона" - таких произведений, масштабных, эпических, сильных".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Я вижу, что на сегодняшний день это самый сильный политический лидер на европейском континенте", - заявил Григорий Азаренок.
 
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