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Лукашенко на сегодня самый сильный политический лидер на континенте - Азаренок
08.07.2021 21:53 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на сегодня является самым сильным политическим лидером на континенте. Такое мнение высказал телеведущий, политический обозреватель телеканала
"Я вижу, что на сегодняшний день это самый сильный политический лидер на европейском континенте", - заявил Григорий Азаренок.
Телеведущий рассказал, что со школьной поры поддерживает главу государства, но за последний год произошли события, которые еще сильнее укрепили его позицию. В первую очередь это реакция Беларуси на COVID-19. "Для меня момент ковида был определяющим, потому что я увидел, какой страшный мировой накал - сильнее, чем сейчас политический. Все склонились, поклонились этому маразму - локдаунам, закрытиям. Только один Президент сказал: "Я свой народ, здоровье своего народа и экономику гробить ради ваших внутриэлитных игр не буду", - отметил журналист.
Еще одним определяющим моментом, по словам Григория Азаренка, стало то, что в Беларуси не стали закрывать храмы на Пасху и дали людям возможность отметить этот праздник.
"Это исторические поступки, - убежден телеведущий. - Это поступки, которые достойны Одиссеи, Илиады, "Тихого Дона" - таких произведений, масштабных, эпических, сильных".-0-
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"Я вижу, что на сегодняшний день это самый сильный политический лидер на европейском континенте", - заявил Григорий Азаренок.
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