От блатняка до церковной музыки - Азаренок рассказал о музыкальных предпочтениях

Источник материала: БелТА

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеведущий, политический обозреватель телеканала СТВ Григорий Азаренок в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ рассказал о своих музыкальных предпочтениях и о том, как подбирает музыкальное сопровождение для своих передач, сообщает БЕЛТА.

Звучащие в передачах Григория Азаренка музыкальные произведения не раз становились предметом для обсуждения из-за их, как считали, не совсем стандартного формата для телевидения. Журналист признался, что композиции для программ ему иногда подсказывал его отец, также известный режиссер и тележурналист Юрий Азаренок.

Но и сам Григорий любит подобную музыку. "Это то, что я слушаю всегда: Михаил Ножкин, Высоцкий, Николай Емелин с такими боевыми песнями (я про милицию нашу люблю ставить). Я действительно сам это слушаю, причем в абсолютно разных жанрах и настроениях: от блатняка до церковной музыки Жанны Бичевской", - рассказал ведущий.-0-