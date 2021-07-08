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От блатняка до церковной музыки - Азаренок рассказал о музыкальных предпочтениях
08.07.2021 21:53 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеведущий, политический обозреватель телеканала
Звучащие в передачах Григория Азаренка музыкальные произведения не раз становились предметом для обсуждения из-за их, как считали, не совсем стандартного формата для телевидения. Журналист признался, что композиции для программ ему иногда подсказывал его отец, также известный режиссер и тележурналист Юрий Азаренок.
Но и сам Григорий любит подобную музыку. "Это то, что я слушаю всегда: Михаил Ножкин, Высоцкий, Николай Емелин с такими боевыми песнями (я про милицию нашу люблю ставить). Я действительно сам это слушаю, причем в абсолютно разных жанрах и настроениях: от блатняка до церковной музыки Жанны Бичевской", - рассказал ведущий.-0-
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Звучащие в передачах Григория Азаренка музыкальные произведения не раз становились предметом для обсуждения из-за их, как считали, не совсем стандартного формата...
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