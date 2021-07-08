﻿ Азаренок: информационное противоборство внешних сил с Беларусью - это война вдолгую. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Азаренок: информационное противоборство внешних сил с Беларусью - это война вдолгую

08.07.2021 22:13 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информационное противоборство внешних сил с Беларусью - это война вдолгую. Такое мнение высказал телеведущий, политический обозреватель телеканала СТВ Григорий Азаренок в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Это война вдолгую - это уже надо понимать. Потому что противник-то внешний, противник злой, очень циничный, подлый и, самое главное, не принимающий своих поражений", - сказал Григорий Азаренок.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Это война вдолгую - это уже надо понимать. Потому что противник-то внешний, противник злой, очень циничный, подлый и, самое главное, не принимающий своих поражений", -...
 
Новости дня
Новости общества
 
Вторую неделю по всей Беларуси трудятся студотряды
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

08.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by