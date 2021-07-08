Азаренок: информационное противоборство внешних сил с Беларусью - это война вдолгую

Источник материала: БелТА

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информационное противоборство внешних сил с Беларусью - это война вдолгую. Такое мнение высказал телеведущий, политический обозреватель телеканала СТВ Григорий Азаренок в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ , сообщает БЕЛТА.

"Это война вдолгую - это уже надо понимать. Потому что противник-то внешний, противник злой, очень циничный, подлый и, самое главное, не принимающий своих поражений", - сказал Григорий Азаренок.-0-