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Азаренок: информационное противоборство внешних сил с Беларусью - это война вдолгую
08.07.2021 22:13 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информационное противоборство внешних сил с Беларусью - это война вдолгую. Такое мнение высказал телеведущий, политический обозреватель телеканала
"Это война вдолгую - это уже надо понимать. Потому что противник-то внешний, противник злой, очень циничный, подлый и, самое главное, не принимающий своих поражений", - сказал Григорий Азаренок.-0-
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"Это война вдолгую - это уже надо понимать. Потому что противник-то внешний, противник злой, очень циничный, подлый и, самое главное, не принимающий своих поражений", -...
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