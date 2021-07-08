Вторую неделю по всей Беларуси трудятся студотряды

Источник материала: БT

Вот уже вторую неделю по всей стране трудятся студотряды - каждый по своему профилю: экологические, медицинские, строительные, педагогические и даже IT. В этом году в их рядах рекордное количество юношей и девушек - заявки подали почти 30 тысяч человек. Когда энергия в нужное русло. Репортаж Анастасии Бенедисюк.

Третий трудовой семестр

Студотряды - это не только песни у костра, хотя, безусловно, в этом есть своя романтика. Это вполне конкретные навыки, которые приобретаешь, а еще чаще шлифуешь. В большинстве своем ребята выбирают профиль исходя из будущей профессии. Учишься на агрария - поезжай в поля, на строителя - возводить объекты, выбрал путь в педагоги - отработай смену в детском лагере.

Экологический студотряд на благоустройстве парка имени Павлова в Минске

Рабочий день этих ребят начинается с инструктажа. Командир студотряда очерчивает границы, а дальше за инвентарь. Сегодня их орудие - метлы. Бригада состоит из 8 человек. Они наводят порядок в столичном парке имени Павлова.

Светлана Мальцева, комиссар студотряда:

Во-первых, хочется помочь сделать Минск чище, это прекрасный город. Хочется, чтобы все было красиво. Во-вторых, это новое общение, знакомства, даже если люди поменьше тебя. Все равно с ними интересно пообщаться.

Светлана Мальцева - студентка 4 курса университета, будущий эколог. Она старшая в бригаде. Большинство ее коллег только окончили 9-й класс. Впрочем, на работе это не отражается, разве что по количеству часов. Если совершеннолетние могут работать по 8 часов, то ребята до 17-ти заняты не более 4.







Илья Филатов, боец студотряда:

Конечно, хочется независимости. Это такое подростковое. Поэтому работать лучше всего, да и карманные деньги.

Марина Кохнюк, командир студотряда:

Работаю второй год в экологическом отряде, а в принципе начала работать в 14 лет. Так что я уже знаю, что это такое. Выхожу на самостоятельный, независимый заработок.

Кто-то копит на музыкальный инструмент или новый гаджет, кто-то планирует отдых или хочет помочь родителям. Свой примерный заработок ребята знали еще до первого рабочего дня. Он, конечно, корректируется - зависит от объема работы, скорости, качества, дисциплины. Традиционно самые высокие доходы - на заводах, там можно и свыше тысячи получить. В экологическом или отряде сферы услуг предложат 300-500 рублей.

Рамиль Гусейнов, боец студотряда:

Расставляем товары, клипсуем, консультируем людей, которые спрашивают у нас. Так как я сейчас учусь на товароведа, это очень сильно помогает. Как практика, это мне в любых сферах поможет.

Это универмаг "Беларусь". Две недели назад сюда заступил десант из десятка человек. Распределили по разным отделам: учли все пожелания.

Вероника Довгоброд, боец студотряда:

У меня мама повар. И мне тоже очень хотелось бы продолжить это все. Я очень люблю готовить. Вот я здесь 4 дня. За эти 4 дня я с уверенностью могу сказать, что я научилась больше, чем владела.

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:

На сегодняшний день Минской городской организацией уже отработано 244 студенческих отряда общим количеством 3256 человек. Из них от 14 до 18 - 956. Наши ребята работают в оздоровительных лагерях, таких как "Мечта", "Искра", "Белорусочка". Также ребята наши работают на строительных объектах: стройтрест № 4, на водоканале, Мингазе, "Атланте", "Горизонте".

Помогает БРСМ и с трудоустройством трудных подростков. Для них это возможность через занятость найти выход из сложной жизненной ситуации. В целом же Союз молодежи поддерживает ребят на протяжении всего семестра - от соблюдения охраны труда до своевременной оплаты.





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