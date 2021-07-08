Госконтроль проверяет долгострои в Беларуси

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Возведение невостребованных зданий, затягивание сроков сдачи объектов, которые неофициально уже работают. Также незавершенные на протяжении десятилетий строительства. Именно такие недочеты выявили сотрудники Госконтроля во время масштабного мониторинга долгостроев по всей стране. По каждому объекту даны компетентные заключения о целесообразности дальнейшего возведения, составлен график строительных работ. О результатах проверок - в репортаже Юрия Карнеловича.

Речицкий район. Эти постройки относятся к местному хозяйству "Держинский-Агро". Чтобы возвести их, в 2016-м сюда направили государственные средства. Одно картофелехранилище достроили. На втором успели сделать лишь каркас. Реализовать проект до конца не смогли - не хватило финансирования. Отопить такое помещение в зимний сезон просто невозможно. Руководство хозяйства обращалось с просьбой оказать поддержку. Или хотя бы позволить перепрофилировать хранилище под зерносклад. Райисполком разрешение дал. Однако вышестоящие комиссии сделать этого не могли.

Отсутствие финансирования - главная причина долгостроев

Выходит, замкнутый круг. Казалось бы, руководитель хозяйства по документам не прав. Но с точки зрения хозяйского подхода, все делает верно: зерно в отличие от картофеля прекрасно чувствует себя даже в таком хранилище. К тому же за объектом ведут постоянный уход. Чтобы разобраться в ситуации, на место выехали инспекторы госконтроля: ведь объект числится в областном списке долгостроев. При этом используется уже около 4 лет.







Тарас Кривусев, начальник отдела Комитета госконтроля Гомельской области:

На начало текущего года в Гомельской области насчитывалось 450 объектов сверхнормативного незавершенного строительства. В большинстве случаев для их ввода в эксплуатацию не требуется значительных усилий, и в настоящее время проводится активная работа по оформлению соответствующих документов. Кроме того, изучив каждый незавершенный долгострой, мы увидели, что отдельные объекты уже давно введены в эксплуатацию. Однако из-за формализма они до сих пор продолжают числиться в списках сверхнормативных.

Местные органы власти последние пять лет на бумаге искали возможность завершить реконструкцию больницы в агрогородке Короватичи этого же района. При том что объект отремонтирован и уже эксплуатируется. Больница в хорошем состоянии, сейчас на лечении здесь 20 пациентов.

В целом же по стране общее количество долгостроев составляет более 4 200 единиц. Из них строительство не ведется на более 3 300 объектах, продолжается возведение около 850 объектов и законсервировано 52. Более половины всех долгостроев - это объекты коммунального и сельскохозяйственного назначения.

Жизненно важные долгострои будут завершены

Это Дятлово. Городские очистные сооружения. Их реконструкцию начали еще в 1996 году. Тогда успели возвести две бетонные емкости. Все это время работы здесь не велись. На сегодняшний день даже то, что уже построено, разрушается и требует модернизации.

Старые очистные сооружения были рассчитаны на переработку 600 кубометров сточных вод в день. Сегодня они принимают порядка 900. За 25 лет в городе построены десятки многоэтажных домов, развивается индивидуальное строительство, и система просто не справляется с такими объемами.

Проблема усугубляется тем, что очищенные воды сбрасываются через небольшие речушки в Неман. Если сооружения не справятся с работой, экологической катастрофы не избежать. Все это время районные власти пытались найти средства на модернизацию. В дело вмешался госконтроль. Объект включили в областную инвестиционную программу.

Юрий Залевский, заместитель председателя Дятловского райисполкома:

Выделены денежные средства на изготовление уже проектно-сметной документации. На сегодняшний день мы уже прошли все процедуры закупок. Выбрали проектную организацию, и сегодня данный объект находится в стадии проектирования.

Проверка показала, наиболее непростая ситуация с долгостроями в Минской области. Там насчитывается около 1 200 таких объектов. В столице - более 300. В витебском регионе - почти 800. Несколько меньше в Гомельской области - более 500 долгостроев. Наилучшая ситуация в Брестском регионе - около 250 строений.

Николай Зеньчик, начальник управления контроля за использованием госсобственности КГК:

Комитетом госконтроля выработана концепция организации дальнейшей работы. Во-первых, это определение уполномоченного госоргана, который будет координировать эту работу, чего у нас до сих пор в стране нет. Во-вторых, проведение сплошной инвентаризации всех объектов сверхнормативного строительства. В-третьих, разработка комплекса мер по сокращению объектов сверхнормативного незавершенного строительства. В-четвертых, это выработка и принятие мер по недопущению образования новых объектов.

Проблема с долгостроями в стране будет и дальше на контроле профильного комитета. Мониторинг продолжится до 2022 года. По каждому объекту будет принято решение.





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