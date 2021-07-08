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М. Пискорский: Санкции противоречат экономическим интересам самой Европы

08.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

К сожалению, некоторые политики, принимая решения, действуют только исходя из собственных интересов, от которых страдают обычные люди. Польский политолог Матеуш Пискорский считает, что жители Европы совсем скоро на собственных кошельках прочувствуют действия своих же лидеров. Своими санкциями Запад вредит сам себе. (видео)


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К сожалению, некоторые политики, принимая решения, действуют только исходя из собственных интересов, от которых страдают обычные люди. Польский политолог Матеуш...
 
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