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В Беларуси завершается регистрация на ЦТ в резервные дни

09.07.2021 07:29 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня завершается регистрация на централизованное тестирование в резервные дни, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В каждой области определен пункт регистрации на ЦТ в резервные дни. Всего их шесть. На их базе и будет проходить тестирование. В частности, это Белорусский государственный университет, Белорусско-Российский университет, Брестский государственный технический университет, Гродненский государственный университет имени Я.Купалы, Витебский государственный технологический университет, Гомельский государственный технический университет имени П.О.Сухого.

К сдаче в резервные дни допускаются только те абитуриенты, которые зарегистрировались на основное ЦТ, но по уважительной причине не смогли на нем присутствовать. При себе нужно иметь паспорт, пропуск и документ, подтверждающий уважительную причину отсутствия на испытании. При этом директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк подчеркнул, что комиссия будет рассматривать каждый случай индивидуально и принимать решение.

Всего в этом году на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 62 тыс. человек. Испытания стартовали 16 июня с белорусского языка, последнее ЦТ по основному графику (всемирная история, новейшее время), прошло 8 июля.

Даты резервных дней: 14 и 16 июля (белорусский и русский языки), 14 и 18 июля (обществоведение, математика, биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история (новейшее время). Начинается испытание, как и в основные дни в 11.00. Условия те же. Запрещено проносить средства приема, хранения и передачи информации, то есть мобильный телефон и другие гаджеты.

Сертификаты централизованного тестирования в пунктах его проведения абитуриентам начнут выдавать с 16 июля, тем, кто будет сдавать ЦТ в резервные дни, - с 23 июля.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Даты резервных дней: 14 и 16 июля (белорусский и русский языки), 14 и 18 июля (обществоведение, математика, биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси,...
 
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