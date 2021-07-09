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Картина дня: чествование офицерского состава, новый управделами Президента и обычаи Дня Петра и Павла

09.07.2021 07:29 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

ВЧЕРА

Картина дня. 8 июля

Офицерский корпус является опорой безопасности государства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Президент обозначил задачи силовых ведомств страны.

Картина дня: чествование офицерского состава, новый управделами Президента и обычаи Дня Петра и Павла
Александр Лукашенко

Все руководители на местах и граждане осознают важность территориальной обороны. Об этом заявил начальник управления территориальной обороны - замначальника Генерального штаба Вооруженных Сил Андрей Матиевич в кулуарах церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава во Дворце Независимости. Обстановка вокруг Беларуси накаляется искусственно, заявил офицер главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Сергей Чернушевич.

Картина дня: чествование офицерского состава, новый управделами Президента и обычаи Дня Петра и Павла
Во время церемонии

Глава государства Александр Лукашенко назначил Валерия Иванова, который до настоящего времени возглавлял Белкоопсоюз, управляющим делами Президента Беларуси.

Картина дня: чествование офицерского состава, новый управделами Президента и обычаи Дня Петра и Павла

Эффект от реализации программы развития Оршанского района есть, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко перед выездным заседанием Совета Министров.

Картина дня: чествование офицерского состава, новый управделами Президента и обычаи Дня Петра и Павла
Роман Головченко во время посещения Оршанского инструментального завода

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Картина дня: чествование офицерского состава, новый управделами Президента и обычаи Дня Петра и Павла
Во время пресс-конференции

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Картина дня: чествование офицерского состава, новый управделами Президента и обычаи Дня Петра и Павла
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Картина дня: чествование офицерского состава, новый управделами Президента и обычаи Дня Петра и Павла

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В Бресте на базе 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады пройдет по 9 июля открытый чемпионат сил специальных операций по военно-прикладному парашютному многоборью.

В Бобруйском районе пройдет по 9 июля конкурс-пленэр резьбы по дереву "Перевоплощение дерева".

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Знаменательные даты 10 июля

165 лет назад родился Тесла Никола, югославский изобретатель в области электро- и радиотехники, пионер высокочастотной техники. Умер в 1943 году.

150 лет назад родился Пруст Марсель, французский писатель. Автор цикла романов "В поисках утраченного времени" и др. Умер в 1922 году.

80 лет назад родился Цеслюк Владимир Владимирович, белорусский режиссер, оператор документального кино, заслуженный деятель искусств Беларуси (2000). В 1976 году окончил Всесоюзный институт кинематографии. С 1958 года на киностудии "Беларусьфильм". Оператор документальных фильмов "Все начинается с проекта", "Птица Икс", "Высота" и др. Неоднократный призер Всесоюзных и Международных кинофестивалей.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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ВЧЕРА Картина дня. 8 июля Офицерский корпус является опорой безопасности государства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко...
 
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