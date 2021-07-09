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Картина дня: чествование офицерского состава, новый управделами Президента и обычаи Дня Петра и Павла
09.07.2021 07:29 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
ВЧЕРА
Картина дня. 8 июля
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В Бресте на базе 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады пройдет по 9 июля открытый чемпионат сил специальных операций по военно-прикладному парашютному многоборью.
В Бобруйском районе пройдет по 9 июля конкурс-пленэр резьбы по дереву "Перевоплощение дерева".
ЗАВТРА
Знаменательные даты 10 июля
165 лет назад родился Тесла Никола, югославский изобретатель в области электро- и радиотехники, пионер высокочастотной техники. Умер в 1943 году.
150 лет назад родился Пруст Марсель, французский писатель. Автор цикла романов "В поисках утраченного времени" и др. Умер в 1922 году.
80 лет назад родился Цеслюк Владимир Владимирович, белорусский режиссер, оператор документального кино, заслуженный деятель искусств Беларуси (2000). В 1976 году окончил Всесоюзный институт кинематографии. С 1958 года на киностудии "Беларусьфильм". Оператор документальных фильмов "Все начинается с проекта", "Птица Икс", "Высота" и др. Неоднократный призер Всесоюзных и Международных кинофестивалей.
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Картина дня: чествование офицерского состава, новый управделами Президента и обычаи Дня Петра и Павла
ВЧЕРА Картина дня. 8 июля Офицерский корпус является опорой безопасности государства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко...
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