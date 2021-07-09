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КГБ Беларуси: идет операция по зачистке от радикально настроенных лиц

09.07.2021 10:13 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Беларуси проводится широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц, в которой принимает участие весь силовой блок страны. Об этом сообщил заместитель начальника следственного управления КГБ Константин Бычек в эфире телеканала «Беларусь 1».

В эфире гостелеканала заявили, что обыски проводились «в рамках этапа по отработке лиц, вероятно, причастных к терроризму», причем всех этих лиц объединяли «деструктивные чаты», в которых, по словам авторов сюжета, проводилась вербовка населения для терроризма и массовых беспорядков.

«БЧБ-атрибутика, дымовые шашки, патроны, оружие - такие атрибуты оперативники обнаружили во многих квартирах, куда наведались с обыском в рамках отработки лиц, вероятно, причастных к терроризму», - сказали в эфире «Беларусь 1».

Константин Бычек отметил, что произошла деанонимизация участников этих каналов и их личности установлены.

«Проводятся неотложные следственные и другие процессуальные действия, в том числе обыски и задержания, в ходе которых будет проверена причастность каждого участника к совершению противоправных деяний», - добавил замначальника следственного управления КГБ.

Говорится, что работа по установлению участников Telegram-чатов затронула все области. Проведены десятки обысков и задержаний. Кто-то из фигурантов стал подозреваемым, а кто-то проходит как свидетель.

Напомним, вчера стало известно о задержании редактора сайта orsha.eu Игоря Казмерчака и еще одного сотрудника издания, а также главреда «Нашей Нивы» Егора Мартиновича. В редакции «Нашей Нивы», офисе бухгалтерии, а также дома у Мартиновича, Андрея Скурко и Андрея Дынько, у бухгалтера Ольги Ракович прошли обыски. Также обыскали дом журналистки Алеси Латинской в Бобруйске.

 
 
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В Беларуси проводится широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц, в которой принимает участие весь силовой блок страны.
 
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