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И. Эйсмонт гость "Скажинемолчи": Зачем мне звать в эфир Федуту, если он меня собирается убить?!

09.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Гость финального выпуска проекта " Скажинемолчи" в телесезоне 2020-2021 - Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт. 

Поговорили о повышении качества контента и высоких рейтингах, политике и санкциях, людях, уволившихся с БТ на волне протестов-2020, о будущем ТВ и будущем страны, любви к футболу и, конечно же, о личном.


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Гость финального выпуска проекта "Скажинемолчи" в телесезоне 2020-2021 - Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.  Разговор пойдет о повышении качества...
 
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