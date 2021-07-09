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19-летний юноша из Бреста стал фигурантом уголовного дела за разжигание социальной вражды

09.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Стал фигурантом уголовного дела за разжигание социальной вражды. 19-летнего юношу из Брестской области, который призывал к насилию над милиционерами, вычислили сотрудники ГУБОПиК. Молодой человек состоит в экстремистском телеграм-канале, где и искал единомышленников, чтобы расправиться с правоохранителями. В частности, предлагал подписчикам "избивать и вырезать ОМОН", а также звал на протестные акции.



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Стал фигурантом уголовного дела за разжигание социальной вражды. 19-летнего юношу из Брестской области, который призывал к насилию над милиционерами, вычислили...
 
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