19-летний юноша из Бреста стал фигурантом уголовного дела за разжигание социальной вражды

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Стал фигурантом уголовного дела за разжигание социальной вражды. 19-летнего юношу из Брестской области, который призывал к насилию над милиционерами, вычислили сотрудники ГУБОПиК. Молодой человек состоит в экстремистском телеграм-канале, где и искал единомышленников, чтобы расправиться с правоохранителями. В частности, предлагал подписчикам "избивать и вырезать ОМОН", а также звал на протестные акции.