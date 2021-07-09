БГУИР пополнил список специальностей и упрощает подачу документов

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БГУИР упрощает абитуриентам подачу документов. В связи с эпидситуацией отправить все необходимые данные можно не выходя из дома. В личном кабинете вуза ввести результаты ЦТ, отметки в аттестате, заполнить паспортные данные и сформировать список специальностей по приоритету. Также у будущего студента есть возможность записаться на определенное время подачи документов. Весь процесс занимает не более 10 минут. Осталось распечатать все данные и приехать в вуз.





Борис Никульшин, председатель приемной комиссии БГУИР:

Были доработки, были коррекции системы, мы это делали пошагово. Сначала на платное обучение, потом на бюджетное подключили. На сегодняшний день эта система уже охватывает весь процесс, всю технологию приема документов, зачисление и передачу данных абитуриентов в деканат.



БГУИР пополнил список специальностей







Отметим, в этом году БГУИР возобновил подготовку по трем специальностям: "инфокоммуникационные технологии", "квантовые информационные системы", "радиоэлектронные системы". Набор пройдет на бюджетную и платную формы.



