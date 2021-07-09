Источник материала: БT

Иван Эйсмонт стал гостем финального выпуска "Скажинемолчи" в этом телесезоне. Наряду с деструктивными телеграм-каналами и некоторые так называемые независимые СМИ тоже оказались втянуты в процесс разрушения государства. Их контент, построенный лишь на фейках и искажении фактов о Беларуси, очевидно указывает на то, что и финансируются они из-за рубежа, чтобы формировать только негативную повестку. Такое мнение в эфире проекта "Скажинемолчи" высказал Председатель Белтелерадиокомпании. Иван Эйсмонт стал гостем финального выпуска в этом телесезоне.



10:50 на "Беларусь 1" .



Поговорили не только о политике, санкциях и людях, уволившихся с БТ на волне прошлогодних протестов, но о и будущем страны, телевидения, повышении качества контента, высоких рейтингах, любви к футболу и, конечно же, о личном. Не пропустите сегодня вна



