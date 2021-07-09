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И. Эйсмонт в проекте "Скажинемолчи" о будущем телевидения, санкциях и людях, любви к футболу и, конечно, же о личном
09.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИван Эйсмонт стал гостем финального выпуска "Скажинемолчи" в этом телесезоне. Наряду с деструктивными телеграм-каналами и некоторые так называемые независимые СМИ тоже оказались втянуты в процесс разрушения государства. Их контент, построенный лишь на фейках и искажении фактов о Беларуси, очевидно указывает на то, что и финансируются они из-за рубежа, чтобы формировать только негативную повестку. Такое мнение в эфире проекта "Скажинемолчи" высказал Председатель Белтелерадиокомпании. Иван Эйсмонт стал гостем финального выпуска в этом телесезоне.
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