ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

И. Эйсмонт в проекте "Скажинемолчи" о будущем телевидения, санкциях и людях, любви к футболу и, конечно, же о личном

09.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Иван Эйсмонт стал гостем финального выпуска "Скажинемолчи" в этом телесезоне. Наряду с деструктивными телеграм-каналами и некоторые так называемые независимые СМИ тоже оказались втянуты в процесс разрушения государства. Их контент, построенный лишь на фейках и искажении фактов о Беларуси, очевидно указывает на то, что и финансируются они из-за рубежа, чтобы формировать только негативную повестку. Такое мнение в эфире проекта "Скажинемолчи"  высказал Председатель Белтелерадиокомпании. Иван Эйсмонт стал гостем финального выпуска в этом телесезоне.

Все выпуски проекта "Скажинемолчи" смотрите здесь


Поговорили не только о политике, санкциях и людях, уволившихся с БТ на волне прошлогодних протестов, но о и будущем страны, телевидения, повышении качества контента,  высоких рейтингах, любви к футболу и, конечно же, о личном. Не пропустите сегодня в 10:50 на "Беларусь 1".


Читайте также:


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Иван Эйсмонт стал гостем финального выпуска "Скажинемолчи" в этом телесезоне. Наряду с деструктивными телеграм-каналами и некоторые так называемые независимые...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Юровичах восстановливают сакральный памятник 18 века c надеждой на возвращение святыни Полесья
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

08.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by