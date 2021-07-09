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В Юровичах восстановливают сакральный памятник 18 века c надеждой на возвращение святыни Полесья
09.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
За средства из бюджета возрождают историко-культурную ценность - храм времен барокко. Это один из объектов духовного комплекса, в котором сегодня расположился Свято-Рождество-Богородичный мужской монастырь. Несмотря на состояние ремонта, объект привлекателен для туристов и паломников. Сюда едут поклониться списку Юровичской иконы Божьей Матери, который считается чудотворной.
Верующие надеются, что с восстановлением храма в родные стены сможет вернуться и оригинал святыни. Тему продолжит Инна Пилевич.
Покровительница Полесья. Икона, которая сама выбрала для себя это место. По легенде, еще в 17 веке монах католического ордена иезуитов остановился в Юровичах на ночлег и на следующий день не смог продолжить путь. Кони стояли как вкопанные, а местные приходили c просьбами оставить здесь принадлежащую ему икону Божьей Матери. Будто бы святая вещала им такое во снах. Так в Юровичах был возведен монастырь - место для хранения иконы, которая считается чудотворной.
Сейчас здесь хранятся лишь копии. Оригинал был тайно подменен списком и вывезен в Краков еще в 1885 году, когда католическую обитель передавали православной общине. Несмотря на конфессиональные перипетии, люди разных вероисповеданий и сегодня поклоняются копии и получают от нее благодарности.
Богородица не может вернуться в храм на протяжении десятилетий
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