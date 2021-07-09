 В Юровичах восстановливают сакральный памятник 18 века c надеждой на возвращение святыни Полесья

Источник материала: БT

За средства из бюджета возрождают историко-культурную ценность - храм времен барокко. Это один из объектов духовного комплекса, в котором сегодня расположился Свято-Рождество-Богородичный мужской монастырь. Несмотря на состояние ремонта, объект привлекателен для туристов и паломников. Сюда едут поклониться списку Юровичской иконы Божьей Матери, который считается чудотворной.

Верующие надеются, что с восстановлением храма в родные стены сможет вернуться и оригинал святыни. Тему продолжит Инна Пилевич.



Покровительница Полесья. Икона, которая сама выбрала для себя это место. По легенде, еще в 17 веке монах католического ордена иезуитов остановился в Юровичах на ночлег и на следующий день не смог продолжить путь. Кони стояли как вкопанные, а местные приходили c просьбами оставить здесь принадлежащую ему икону Божьей Матери. Будто бы святая вещала им такое во снах. Так в Юровичах был возведен монастырь - место для хранения иконы, которая считается чудотворной.



Сейчас здесь хранятся лишь копии. Оригинал был тайно подменен списком и вывезен в Краков еще в 1885 году, когда католическую обитель передавали православной общине. Несмотря на конфессиональные перипетии, люди разных вероисповеданий и сегодня поклоняются копии и получают от нее благодарности.







Богородица не может вернуться в храм на протяжении десятилетий



Монастырь в советскую эпоху атеизма закрывали, в послевоенный период разбирали на кирпичи. Памятник барокко был на грани разрушения. В 90-е святыню передали православным. Ситуация изменилась в 2006, когда в обитель пришли реставраторы. Но из-за перебоев с финансированием, сакральный памятник не был окончательно восстановлен. Сегодня на объекте вновь строительные бригады. Финансирование ведется из госбюджета.



Сегодня храм, как некогда в 18 веке, венчают три купола - современный проект приближен к первоначальному. Все работы - под надзором научного руководителя. Предварительно проводились физико-химические исследования объекта. Материалы подбираются составом совместимые с аутентичными. Памятник продолжают изучать архитекторы и историки. Раскопки здесь проходят каждое лето.









Юровичский монастырь окутан множеством мифов

Один из них связан с подземельями. Сейчас все тоннели засыпаны. По легенде, эти подземные пути ведут в Киев, а также в Мозырь, в Монастырь бернардинцев.



Пока же в подземелья туристов не водят, используют как погреб. В обители сейчас служат 6 монахов. Ежедневно молятся о том, чтобы храм скорее распахнул свои двери для паломников. Это дает надежду привезти из Кракова в Юровичи оригинал иконы Божьей Матери. Главное, чтобы сдержали слово монахи-иезуиты, которые обещали вернуть образ в случае возрождения святыни.





