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В Юровичах восстановливают сакральный памятник 18 века c надеждой на возвращение святыни Полесья

09.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

За средства из бюджета возрождают историко-культурную ценность - храм времен барокко. Это один из объектов духовного комплекса, в котором сегодня расположился Свято-Рождество-Богородичный мужской монастырь. Несмотря на состояние ремонта, объект привлекателен для туристов и паломников. Сюда едут поклониться списку Юровичской иконы Божьей Матери, который считается чудотворной. 

Верующие надеются, что с восстановлением храма в родные стены сможет вернуться и оригинал святыни. Тему продолжит Инна Пилевич. 

Покровительница Полесья. Икона, которая сама выбрала для себя это место. По легенде, еще в 17 веке монах католического ордена иезуитов остановился в Юровичах на ночлег и на следующий день не смог продолжить путь. Кони стояли как вкопанные, а местные приходили c просьбами  оставить здесь принадлежащую ему икону Божьей Матери. Будто бы святая вещала им такое во снах. Так в Юровичах был возведен монастырь - место для хранения иконы, которая считается чудотворной.  

Сейчас здесь хранятся лишь копии. Оригинал был тайно подменен списком и вывезен в Краков еще в 1885 году, когда католическую обитель передавали православной общине. Несмотря на конфессиональные перипетии, люди разных вероисповеданий и сегодня поклоняются копии и получают от нее благодарности.

 В Юровичах восстановливают сакральный памятник 18 века c надеждой на возвращение святыни Полесья
    

Богородица не может вернуться в храм на протяжении десятилетий

Монастырь в советскую эпоху атеизма закрывали, в послевоенный период разбирали на кирпичи. Памятник барокко был на грани разрушения. В 90-е святыню передали православным. Ситуация изменилась в 2006, когда в обитель пришли реставраторы. Но из-за перебоев с финансированием, сакральный памятник не был окончательно восстановлен. Сегодня на объекте вновь строительные бригады. Финансирование ведется из госбюджета. 

Сегодня храм, как некогда в 18 веке, венчают три купола - современный проект приближен к первоначальному. Все работы - под надзором научного руководителя. Предварительно проводились физико-химические исследования объекта. Материалы подбираются составом совместимые с аутентичными. Памятник продолжают изучать архитекторы и историки. Раскопки здесь проходят каждое лето. 

В Юровичах восстановливают сакральный памятник 18 века c надеждой на возвращение святыни Полесья

Юровичский монастырь окутан множеством мифов

Один из них связан с подземельями. Сейчас все тоннели засыпаны. По легенде, эти подземные пути ведут в Киев, а также в Мозырь, в Монастырь бернардинцев.

Пока же в подземелья туристов не водят, используют как погреб. В обители сейчас служат 6 монахов. Ежедневно молятся о том, чтобы храм скорее распахнул свои двери для паломников. Это дает надежду привезти из Кракова в Юровичи оригинал иконы Божьей Матери. Главное, чтобы сдержали слово монахи-иезуиты, которые обещали вернуть образ в случае возрождения святыни. 


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За средства из бюджета возрождают историко-культурную ценность - храм времен барокко. Это один из объектов духовного комплекса, в котором сегодня расположился...
 
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