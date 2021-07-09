Развитие Оршанского района - опыт перезагрузки для городов Беларуси населением свыше 80 тыс. человек

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Из свыше 600 объектов большая часть введена в экономический оборот.

Нормы указа о развитии Оршанского района планируют активней распространять на другие крупные города Беларуси. Лучше всего сработали преференции, которые дали возможность местной власти распоряжаться не используемым имуществом.Это позволяет оптимизировать бизнес на этой территории, вовлечь пустующие здания. Норму планируют распространить на города с населением свыше 80 тыс. человек. Вторая мера - инвестиционный вычет. Он применяется в следующих пределах: 50 % по оборудованию и 30 % по зданиям.В Орше состоялось выездное заседание президиума Совета Министров, обсуждали проблемные моменты, а также возможную корректировку программы поддержки территорий, рассчитанной до 2023 года.