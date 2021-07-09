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В Беларуси подвели итоги проекта в области ветроэнергетики. Минприроды совместно с Программой развития ООН и Глобальным экологическим фондом завершило проект международной техпомощи. Его реализация началась в 2015 году. Специалисты отмечают, проведена масштабная работа, чтобы белорусская возобновляемая энергетика шла по пути развития таких передовых стран, как например, Германия и Дания. Эксперты отмечают, ветры в стране достаточные для развития ветроэнергетики. Что же касается солнечной энергии, то на определенных территориях солнца у нас хватает, чтобы строить солнечные электростанции.



