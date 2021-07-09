Источник материала: БелТА

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция рекомендует водителям быть более внимательными в жаркую погоду. Об этом БЕЛТА сообщила госавтоинспектор ОГАИ Партизанского РУВД Минска Анна Тиханович.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни по всей республике ожидается жаркая погода. В таких погодных условиях водители быстрее утомляются, их внимание рассеивается, а реакция значительно ухудшается. У многих людей появляется вялость, сонливость. Не стоит забывать и о том, что жара может спровоцировать обострение различных хронических заболеваний, сильные головные боли, общее ухудшение самочувствия. Это в свою очередь сказывается на вождении автомобиля, повышается вероятность совершения дорожно-транспортных происшествий", - рассказали в ГАИ.

Госавтоинспекция рекомендует водителям по возможности отказаться от дальних поездок, особенно если отсутствует или неисправен кондиционер, ведь усталость или сонливость связаны с рядом факторов, такими как езда на большие расстояния, отсутствие сна и нарушение суточных ритмов.

"К факторам, которые существенно повышают риск ДТП со смертельным исходом или серьезными травмами, относятся вождения в состоянии сонливости, после пяти часов сна или в период с 02.00 до 05.00. Один из наиболее действенных способов взбодриться за рулем - это частые, короткие остановки. Отправляясь в дорогу обязательно необходимо взять с собой питьевую воду, проверить наличие в аптечке необходимых лекарств, а также исправного огнетушителя в автомобиле. При первых симптомах недомогания необходимо остановиться в тени. Ни в коем случае не оставляйте детей и домашних питомцев одних в автомобиле. Помните, что поездка должна быть безопасной", - добавили в ведомстве.-0-

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