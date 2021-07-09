ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Госавтоинспекция рекомендует водителям быть более внимательными в жаркую погоду

09.07.2021 10:57 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция рекомендует водителям быть более внимательными в жаркую погоду. Об этом БЕЛТА сообщила госавтоинспектор ОГАИ Партизанского РУВД Минска Анна Тиханович.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни по всей республике ожидается жаркая погода. В таких погодных условиях водители быстрее утомляются, их внимание рассеивается, а реакция значительно ухудшается. У многих людей появляется вялость, сонливость. Не стоит забывать и о том, что жара может спровоцировать обострение различных хронических заболеваний, сильные головные боли, общее ухудшение самочувствия. Это в свою очередь сказывается на вождении автомобиля, повышается вероятность совершения дорожно-транспортных происшествий", - рассказали в ГАИ.

Госавтоинспекция рекомендует водителям по возможности отказаться от дальних поездок, особенно если отсутствует или неисправен кондиционер, ведь усталость или сонливость связаны с рядом факторов, такими как езда на большие расстояния, отсутствие сна и нарушение суточных ритмов.

"К факторам, которые существенно повышают риск ДТП со смертельным исходом или серьезными травмами, относятся вождения в состоянии сонливости, после пяти часов сна или в период с 02.00 до 05.00. Один из наиболее действенных способов взбодриться за рулем - это частые, короткие остановки. Отправляясь в дорогу обязательно необходимо взять с собой питьевую воду, проверить наличие в аптечке необходимых лекарств, а также исправного огнетушителя в автомобиле. При первых симптомах недомогания необходимо остановиться в тени. Ни в коем случае не оставляйте детей и домашних питомцев одних в автомобиле. Помните, что поездка должна быть безопасной", - добавили в ведомстве.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни по всей республике ожидается жаркая погода. В таких погодных условиях водители быстрее утомляются, их внимание...
 
Новости дня
Новости общества
 
Министр архитектуры и строительства 10 июня проведет прямую линию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

08.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by