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Министр архитектуры и строительства 10 июня проведет прямую линию
09.07.2021 10:57 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямая телефонная линия с министром архитектуры и строительства Русланом Пархамовичем состоится 10 июля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минстройархитектуры.
Вопросы, относящиеся к компетенции министерства, можно задать с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (017) 327-26-41.-0-
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Вопросы, относящиеся к компетенции министерства, можно задать с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (017) 327-26-41.
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